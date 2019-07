Spaccio a San Berillo, fermato gambiano con 20 grammi di marijuana

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato il 22enne Fakeba Sonko del Gambia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Continua incessantemente l’azione preventiva e repressiva dei carabinieri nei quartieri a rischio del capoluogo etneo. La scorsa notte, l’equipaggio della gazzella addentrandosi nelle viuzze del quartiere, precisamente in via Di Prima, ha notato e bloccato il giovane gambiano nonostante questi tentasse di eludere il controllo. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente circa 20 grammi di marijuana, che nascondeva negli slip. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.