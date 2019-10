Spaccio a San Berillo, in manette 28enne gambiano

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, in questa via Pistone, hanno arrestato il 28enne extracomunitario di origine gambiana Ceesay Babau per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La pattuglia in moto, durante il controllo del territorio, notando l’uomo aggirarsi in luoghi tristemente noti per il fenomeno dello spaccio di droga, hanno deciso di seguirne pazientemente le mosse fino a che quest’ultimo, avvedutosi della loro presenza, è fuggito a gambe levate. Gli operanti però hanno comunque provveduto ad accerchiare l’uomo che è così finito tra le mani di un’altra pattuglia e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente 90 dosi di marijuana già pronte per la vendita al minuto, e di 135 euro ritenuti proventi dello spaccio. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice in sede di direttissima.