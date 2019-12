Spaccio a San Berillo, preso pusher in via Buda

I carabinieri hanno arrestato in via Buda, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 20enne gambiano Mohamed Traoure. I militari stavano pattugliando le stradine del quartiere storico catanese di San Berillo quando la loro attenzione, a causa degli atteggiamenti e dei brevi contatti avuti con più persone, è stata attratta da un extracomunitario che, notandoli, è fuggito a gambe levate. Ne scaturiva un breve inseguimento del giovane che, bloccato e sottoposto a perquisizione dai militari, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nonché di 400 euro, in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della droga. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.