Spaccio a San Berillo vecchio: arrestato pusher

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato, nella giornata di ieri, il gambiano Jamal Stone, del 1988 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori, durante il servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere San Berillo Vecchio, hanno notato uno straniero cedere una dose di marijuana a un giovane avventore. L’uomo è stato prontamente bloccato dai poliziotti i quali, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, gli hanno rinvenuto addosso ulteriori dosi di stupefacente, già porzionate e pronte per la vendita. Lo spacciatore è stato condotto in questura in stato di arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza, in attesa del giudizio di convalida; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura di Catania.