Spaccio a San Berillo vecchio: due arresti

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio, il 25enne gambiano Lamin Jaiteh e il 31enne senegalese Lamin Camara. I due erano stati notati dai militari nello storico quartiere di San Berillo vecchio, all’incrocio tra via Carro e via Delle Finanze, mentre cedevano degli involucri ad alcuni giovani. I militari hanno quindi chiesto l’ausilio di altro personale per evitare che i due riuscissero a far perdere le tracce in quel dedalo di viuzze. I militari sono riusciti a bloccarli e a sottoporli a perquisizione, rinvenendo quasi 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi da vendere al minuto. Gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.