Spaccio a San Cristoforo, arrestato pusher

Nella tarda serata di ieri, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dell’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, il personale della squadra mobile – sezione contrasto al crimine diffuso ha effettuato un'operazione che ha condotto all'arresto del pregiudicato Saro Andrea Discanno del 1996 ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.

Gli agenti hanno notato un insolito andirivieni di persone a bordo di autovetture nei pressi di un'abitazione situata nel quartiere. Gli avventori in transito, per tutta la durata dell'osservazione, si erano avvicinati a un giovane il quale, dopo aver scambiato con loro alcune battute, si era recato all’interno dell’immobile per poi fare ritorno e consegnare qualcosa.

Dopo aver verificato il ripetersi della condotta posta in essere dal giovane e compreso che questi avesse messo in piedi una fiorente attività di spaccio, gli agenti hanno deciso di intervenire bloccando il pusher. Il soggetto, identificato in Saro Andrea Discanno, pregiudicato per reati specifici, è stato sottoposto a perquisizione personale: Discanno è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti marijuana, occultati all’interno della biancheria intima nonché una cospicua somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell’attività illecita.

Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, è stata estesa la perquisizione all’abitazione in cui lo stesso Discanno era stato visto entrare in modo continuativo e frenetico. All’interno, gli agenti hanno trovato e sequestrato tutto l’occorrente per lo svolgimento dell’attività di spaccio, ossia sostanza stupefacente non ancora steccata, ulteriori ventuno involucri di marijuana, sedici involucri contenenti cocaina e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Discanno è stato dunque arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.