Spaccio al 'Tondicello della Plaia': un arresto

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 48enne catanese Emanuele la Torre, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio antidroga eseguito nel quartiere San Cristoforo, hanno sorpreso l’uomo in piazza Caduti del Mare mentre piazzava una dose di marijuana ad un cliente. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 30 euro in contanti , nonché di altre 4 dosi della medesima sostanza stupefacente nascoste dentro un arbusto. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato, in attesa della direttissima, è stato messo agli arresti domiciliari