Spaccio al "Tondicello", un altro arresto della polizia

Continuano i controlli della polizia e in particolare della squadra mobile sulla criminalità diffusa, soprattutto nei quartieri considerati “sensibili”, dove spesso fioriscono gravi attività illegali, quali lo spaccio di stupefacenti. Così, nel pomeriggio del 19 gennaio, proprio nell’ambito dei servizi mirati alla repressione dei reati in materia di spaccio su strada, nello specifico quello della zona di piazza Caduti del Mare (c.d. “Tondicello della Plaia”), già teatro di numerose operazioni che hanno condotto all’individuazione e all’arresto di numerosi pusher e dei loro fiancheggiatori nella recente operazione “Piazza Pulita”; la polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato Giovanni Grillo (del 1965). Gli agenti, transitando per via della Concordia in prossimità del "Tondicello", hanno notato due soggetti, di cui uno distintamente riconosciuto per il pluripregiudicato Giovanni Grillo, i quali, fermi sulla sede stradale, erano intenti a confabulare con gli occupanti di un auto. In quella occasione è stata notata la cessione di alcuni involucri al conducente della vettura da parte di uno dei due al quale, subito dopo, ha consegnato le banconote appena ricevute al Grillo. Gli operatori hanno bloccato gli acquirenti, che sono stati trovati in possesso di tre involucri contenenti rispettivamente cocaina, marijuana e hashish appena acquistati. Contestualmente, gli spacciatori si sono allontanati, cercando di far perdere le proprie tracce, accelerando repentinamente in direzione di piazza Caduti del Mare. Mentre uno dei due riusciva a sfuggire all’arresto, il Grillo è stato raggiunto e arrestato all’interno di un bar vicino: Addosso all’uomo è stata rinvenuta di una cospicua somma di denaro, provento della sua illecita attività. Condotto presso gli uffici della squadra mobile, il Grillo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, quindi, su disposizione del magistrato di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.