Spaccio al villaggio Sant'Agata, arrestato spacciatore siracusano

I carabinieri di Fontanarossa hanno arresto Salvatore Calleri, 39enne originario di Siracusa ma residente a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera una pattuglia ha notato l’uomo nel Villaggio Zia Lisa mentre era intento a cedere delle bustine, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro. I militari hanno bloccato e perquisito il pusher rinvenendo e sequestrando 350 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e la somma in contante di 135 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.