Spaccio, arrestati due pusher: uno consegnava "erba" a domicilio

I Falchi della squadra mobile hanno arrestato due pusher. Si tratta di Micheal Pappalardo, di 29 anni, e di Gaetano Litrico, 31 anni beccati con "le mani nel sacco" mentre spacciavano, il primo, marijuana e, il secondo, cocaina.

A incastrare Pappalardo sarebbe stata una soffiata fatta ai Falchi relativamente a un pusher particolarmente attivo che aveva avviato un servizio di consegna a domicilio per molti studenti catanesi. Così gli agenti lo hanno pedinato e hanno individuato Pappalardo in scooter mentre aveva appena consegnato una dose di "erba" a uno studente universitario.

A casa del pusher i Falchi hanno trovato altre 21 dosi di marijuana, materiale per pesare e confezionare e centinaia di euro in contanti. Dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà.

Mentre nel caso di Gaetano Litrico gli uomini della polizia avevano già individuato un appartamento, nel quartiere di San Cristoforo tristemente noto per essere una delle centrali dello spaccio, dove il 31enne aveva stabilito la sua base logistica per lo smercio di stupefacenti.

L'uomo aveva attrezzato l'appartamento cun sistema di sorveglianza allestito ad hoc che i Falchi sono riusciti a eludere e hanno fatto irruzione nell'immobile. A seguito della perquisizione hanno trovato 14 grammi di coca e tutto il kit del perfetto spacciatore nonché 245 euro che sono stati sequestrati poiché considerati provento dell’attività di spaccio e quindi sequestrati. Lirtrico è stato arrestato e si trova ai domiciliari.