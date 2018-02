Tre spacciatori arrestati dai carabinieri in Piazza XXV Novembre

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Federico Nicotra,Giovanni Citraro e Angelo Sapiente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La notte scorsa i militari hanno notato i tre in Piazza XXV Novembre, alternandosi con funzione pusher e vedette, cedere delle bustine ad occasionali avventori ricevendo in cambio denaro. I carabinieri li hanno bloccati e perquisiti trovandoli in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e la somma in contante di 150 euro in banconote di piccolo taglio. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza.