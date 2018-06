Spaccio, arrestato pusher al Villaggio Sant'Agata

Daniele Tosto è stato arrestato dai carabinieri durante un servizio antidroga nel Villaggio S. Agata. I militari lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di circa 300 grammi di marijuana suddivisa in dosi e la somma in contanti di circa 150 euro provento dell’attività di spaccio. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto al carcere di Piazza Lanza.