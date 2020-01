L'eroina torna in città: preso un altro spacciatore con 53 dosi

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 46enne Francesco Volpe per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, che si aggirava lungo la via Benanti, è stato notato dai militari mentre veniva più volte avvicinato da giovani assuntori che, con le solite modalità, effettuavano lo scambio soldi- dose allontanandosi poi velocemente. I militari lo hanno circondato senza dargli possibilità di disfarsi della droga che aveva addosso: 53 dosi di eroina già pronte e suddivise per la vendita al minuto ed un bilancino di precisione.

L’arresto, purtroppo, testimonia una costante ripresa del mercato delle droghe più economiche e devastanti come l’eroina. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari ove permarrà, così come disposto dal giudice in sede di celebrazione del rito per direttissima.