I carabinieri fanno irruzione in un "covo" di spacciatori a Librino

I carabinieri di Librino hanno arrestato i catanesi Antonio Pennisi di 30 anni, Salvatore Franceschini di 29 anni e Doriana Strano di 30, poiché ritenuti responsabili di spaccio in concorso e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari li tenevano d’occhio da diversi giorni fino a quando, eludendo le telecamere poste a protezione del loro "covo", hanno fatto irruzione nell’immobile sorprendendo i tre pusher mentre erano intenti a confezionare le dosi da porre in vendita.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 30 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 170 euro in contanti e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. Gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.