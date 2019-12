Spacciatore di marijuana preso in viale Nitta dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato, il 30enne catanese Alessio Salamone, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' stato "preso" all’altezza del civico 12 di viale Nitta, mentre si intratteneva con diverse persone giunte a bordo di veicoli effettuando dei veloci scambi: si presume dosi in cambio di denaro. L’equipaggio della gazzella è intervenuto immediatamente mettendo in fuga i clienti, ma riuscendo a bloccare l’uomo che, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.