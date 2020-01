Giovane pusher spacciava nel parco giochi di piazza Falcone

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Gabriele Maimone, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Era giunta voce ai carabinieri che in piazza “Falcone e Borsellino” si spacciasse senza alcun riguardo per la presenza di genitori e bambini che frequentano le giostre.

Per questo motivo, sono stati organizzati dei servizi di osservazione, che sabato pomeriggio hanno dato i frutti sperati. I carabinieri hanno bloccato il pusher posto proprio al centro della zona frequentata dai bambini, con in tasca quattro dosi di marijuana e una banconota da 20 euro. A conferma dei loro sospetti, nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 250 grammi di marijuana sfusa, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in vendita. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di piazza Lanza.