Conatore manomesso ed un chilo di "erba" in casa: arrestata coppia

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 34enne e la convivente di 49 anni, che nascondevano in casa, nei pressi del giardino, un chilo di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da piazzare. Durante l’ispezione dei luoghi, condotta con il cane "Indic", i Carabinieri hanno inoltre accertato che il proprietario di casa aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica. La donna, in attesa di giudizio, è stata rimessa in libertà mentre il convivente, cui è stato contestato anche il furto aggravato, attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.