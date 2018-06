Giarre, arrestati due giovani spacciatori di cocaina

I carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte l’equipaggio di una gazzella ha imposto l’alt all’auto con a bordo i due giovani. Avvertendo un eccessivo nervosismo dei fermati, i militari hanno approfondito i controlli trovando 20 dosi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti il ricavato dell’attività di spaccio. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati ali arresti domiciliari.