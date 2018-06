Pregiudicato arrestato dalla polizia con oltre 50 grammi di cocaina

La polizia di Stato ha tratto in arresto Santo Fichera, pregiudicato responsabile dei reati di spaccio e detenzione di cocaina.E' stato arrestato all’interno di un condominio, dove era presente un continuo andirivieni di autovetture che, una volta varcato il cancello d’ingresso, andavano a rifornirsi di droga per poi sparire. Insospettiti da questo continuo movimento, gli agenti della squadra mobile, utilizzando una vettura civetta, hanno sorpreso un noto pregiudicato davanti il portone d’ingresso dello stabile. Aveveva addosso 5 involucri contenenti cocaina e 160 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. In una stanzetta sono poi stati rinvenuti altri 53 grammi circa della stessa sostanza, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento.