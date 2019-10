Ex coltivatore di cannabis preso con la cocaina in casa

I carabinieri di Belpasso e Nicolosi hanno arrestato il 41enne Rosario La Rosa, per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.E' un membro del clan Navarria, articolazione locale della famiglia mafiosa dei Santapaola-Ercolano, non nuovo a reati in materia di droga essendo stato infatti arrestato nel 2015 per la coltivazione di oltre 500 piante di cannabis. Nonostante si trovasse ristretto agli arresti domiciliari, continuava a rifornire i tossicodipendenti del comprensorio belpassese. L’attività di osservazione ha consentito di verificare l’eccessivo movimento di giovani sotto l’abitazione del sospettato, circostanza che indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione domiciliare.

Alla vita dei militari, ha consegnato loro spontaneamente una semplice infiorescenza di cannabis ed una dose di cocaina giustificandone il possesso come di “uso personale”. Ma i carabinieri, sospettosi e forti dell’infallibile fiuto dei cani antidroga, hanno preferito estendere la ricerca a tutta l’abitazione rinvenendo in più nascondigli: un bilancino elettronico di precisione, 10 dosi di cocaina già pronte per la vendita al minuto nascoste all’interno di uno scatolo di medicinali, 7 dosi della medesima sostanza stupefacente, confezionata e nascosta all’interno di un pacchetto di fazzoletti in un pensile della cucina. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Bicocca.