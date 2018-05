Spacciatore di cocaina arrestato in via Sebastiano Catania

I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato il 43enne Angelo Santoro, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera gli uomini del nucleo operativo, pattugliando la zona tra la via Sebastiano Catania e San Giovanni Galermo, hanno riconosciuto lo spacciatore decidendo di fermarlo per un controllo. Intuendo il pericolo, è salito a bordo del suo scooter fuggendo via. Inseguito per qualche chilometro, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: aveva addosso 15 grammi di cocaina e 50 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.