Spacciatore di cocaina arrestato dai "Lupi" con la droga nelle mutande

I carabinieri della squadra "Lupi” del comando provinciale di Catania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 56enne catanese Sebastiano Litrico. I militari avevano assunto informazioni su di lui, soggettò già conosciuto per reati in materia di droga, ed erano certi che stesse incrementando la sua attività di spacciatore. Hanno così deciso di fargli visita nel suo ritrovo abituale, una sala giochi in piazza Cutelli, dove lo hanno fermato mentre tentava la fortuna ad una slot machine. I militari quindi, al fine di alleviare le sue eventuali responsabilità di fronte alla legge, gli hanno chiesto se avesse droga da consegnare ma, alla sua risposta negativa, hanno deciso di fare un controllo nella sua abitazione di via Serravalle.

Fedele alla sua decisione ha preferito non consegnare nulla, nonostante il suo atteggiamento nervoso avesse già fatto intuire ai militari d’aver fatto centro. All’interno degli slip indossati da quest’ultimo, i carabinieri hanno trovato un involucro con una pietra di cocaina e 70 euro, quindi, altri quantitativi di cocaina in forma solida per un totale di 55 grammi nei posti più disparati dell’abitazione: 3 involucri all’interno di una scatola di farmaci su una mensola della cucina ed altri 6 all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto sotto dei cuscini ma dulcis in fundo, come un segugio, un militare ha scovato all’interno della cappa della cucina un tesoretto di 3.800 euro, presumibile provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di piazza Lanza.