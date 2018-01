Aveva in casa cocaina e arnesi per lo spaccio: arrestato pusher

Fabrizio Carmelo Cocola è finito agli arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A tradirlo, un insolito via vai di gente davanti la sua abitazione, in cui la polizia ha effettuato una perquisizione trovando 39 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 15 grammi, una bilancia di precisione e la somma di 250 euro in banconote di vario taglio. Il presunto pusher è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.