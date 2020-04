Spacciatore di cocaina e marijuana arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato il 27enne Gabriele Furnari, catanese domiciliato a Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato l'uomo in via Capo Passero, mentre effettuava dei veloci scambi con alcuni giovani. Con tempestività hanno bloccato quest’ultimo, nonostante avesse già accennato un timido tentativo di fuga. Lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione, rinvenendogli addosso l’occorrente per la gestione di un “punto vendita” di droga per tutti i gusti: 11 dosi di marijuana e 25 di cocaina, insieme a 160 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

