Coppia di spacciatori di cocaina arrestata dai carabinieri

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 39enne Carmelo Zaffonte ed una 52enne, convivente dell’uomo, entrambi del posto. L’attività investigativa aveva consentito di raccogliere quelle “mezze parole” che, in paese, indicavano la coppia come rifornitrice dei tossicodipendenti della zona. I militari, con l’ausilio di un binocolo, hanno pazientemente scrutato a distanza i loro movimenti, verificando con regolarità che gli acquirenti suonavano il campanello dell’abitazione, sita in via Circonvallazione. Dopo essere stati accolti dalla donna effettuavano un veloce scambio con quest’ultima.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione ed hanno chiesto alla donna se nascondesse sostanze stupefacenti. Quest’ultima, dopo un primo iniziale diniego, ha consegnato loro un bilancino di precisione ed una bustina contenente circa 3 grammi di cocaina aggiungendo di non aver altro. I carabinieri, alla presenza anche del convivente frattanto rientrato a casa, hanno rinvenuto occultati in più nascondigli una busta contenente cocaina “in pietra”, per un totale complessivo di circa 20 grammi, altri due bilancini di precisione, una dose di hashish di circa un grammo, una notevole quantità di materiale per il confezionamento al minuto delle dosi di droga e due block notes con l’annotazione degli scambi relativi alla compravendita delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato associato al carcere di Caltagirone, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.