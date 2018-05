Spacciatore di cocaina arrestato nei pressi di San Cosimo

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 24enne catanese Salvatore Palazzo con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’altra notte lo hanno sorpreso a San Cosimo mentre si muoveva con disinvoltura tra la via Damiano e Piazza Machiavelli, ricevendo in strada i clienti. Aveva addosso 200 euro in contanti ed alcune dosi di cocaina che stava per piazzare. Estendendo la perquisizione ai luoghi dove era stato visto spostarsi, i militari hanno rinvenuto, nascosto all’interno di una cassetta postale, un ovetto di plastica contenente altre dosi di cocaina. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, Palazzo è adesso ai domiciliari.