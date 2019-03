Trasporta 550 grammi di cocaina, arrestato corriere della droga

I carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Nicola Niciforo, mentre pattugliavano alla ricerca di droga ed altri possibili reati il quartiere San Giovanni Galermo. La pattuglia ha riconosciuto e inseguito il pusher, noto pregiudicato, mentre a bordo di una Smart For Two sfrecciava a tutta velocità in viale Tirreno. Accortosi dell’autoradio che lo stava quasi per raggiugere, ha aperto il finestrino dell’auto per lanciare fuori dall’abitacolo una busta di plastica.

I carabinieri, notando il gesto, con una manovra repentina hanno prima impedito che il fuggitivo continuasse la sua corsa e poi recuperato la busta contenente circa 550 grammi di cocaina. Perquisendo l’abitazione dell’arrestato, hanno inoltre rinvenuto del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in vendita. La droga, del valore al dettaglio di oltre 60 mila euro, è stata sequestrata, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di piazza Lanza.