Spacciatore di cocaina preso a San Giovanni Galermo

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato, il 28enne C.S.C. di Misterbianco nel corso di un servizio antidroga, effettuato nella via Capo Passero del quartiere di San Giovanni Galermo. I militari avevano notato che l’uomo, in più occasioni, si intratteneva a parlare brevemente con dei giovani, effettuando un veloce scambio. Sbucati dal loro punto d’osservazione, lo hanno bloccato sottoponendolo ad una perquisizione. Aveva con se 8 grammi di cocaina, già confezionata per la vendita al minuto, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 170 euro, provento della vendita della sostanza stupefacente. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.