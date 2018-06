Spacciatore di cocaina arrestato a Scordia dai carabinieri

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 48enne Antonino Gambera, di Scordia, per spaccio di sostanze stupefacenti.In casa sua, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 24 dosi di cocaina, circa 1.200 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per confezionare la droga. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.