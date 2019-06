Randazzo come l'Olanda: scoperte tre coltivazioni di marijuana

Nuova operazione antidroga messa in atto dai carabinieri nel territorio di Randazzo . E' stato arrestato un 29enne che coltivava, in un fondo di contrada Fortino a Mojo Alcantara, 3.500 piante di canapa indiana in serra.

A casa propria aveva oltre un chilo di marijuana, diverse bilancini elettronici di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in vendita. Arrestato anche un 30enne di Randazzo, che aveva in casa oltre 700 grammi di marijuana, diverse piante di canapa indiana, lampade e specchi utilizzati per la coltivazione indoor.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono statiposti agli arresti domiciliari. Scoperta un’altra piantagione di canapa indiana in contrada Dagala Longa a Randazzo. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, accuratamente occultati tra la vegetazione, 250 bicchierini in plastica con del terriccio e dei germogli di canapa indiana, conservati all’interno di un piano rialzato in legno, coperti da una rete metallica per proteggerli dai volatili o da altri piccoli animali. A completare il materiale utile alla coltivazione c’erano anche delle taniche d’acqua, un serbatoio da 1000 litri e sacchi di terriccio accuratamente accatastati, tutto mimetizzato tra la vegetazione.

Scovati infine, grazie al fiuto del Labrador “Ivan”, nei pressi della vecchia Stazione San Teodoro , ben nascosti all’interno dei muretti a secco, 3 recipienti in vetro contenenti complessivamente circa 400 grammi di marjuana.