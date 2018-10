Giro di vite sul consumo di marijuana tra i giovani, blitz in piazza Europa

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno effettuato dei controlli straordinari sullo svolgimento delle attività didattiche scolastiche. L’attività dei poliziotti si è concentrata nei pressi di piazza Europa, ultimamente scenario di consumo e spaccio di droga. E' stato denunciato un giovane maggiorenne per spaccio di marijuana, che aveva ceduto ad un minore di16 anni.

E' stato subito convocato il genitore per informarlo dei fatti, affidandogli il figlio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il minore è stato segnalato alla Prefettura per un piano di recupero terapeutico. Inoltre sono stati controllati oltre 30 giovani, di cui 5 segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di marijuana, per il successivo recupero terapeutico e ritiro della patente dove previsto.

Dalle dichiarazioni dei genitori dei minori, si è appreso che alcuni di questi, nell’ultimo periodo hanno mostrato particolare nervosismo e uno scarso rendimento scolastico.