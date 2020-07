I "Falchi" arrestano un presunto spacciatore di marijuana, coca e crack

La polizia etnea ha arrestato il catanese Simone Biazzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una veloce attività investigativa ha permesso ai “Falchi” della squadra mobile di focalizzare l’attenzione su un’abitazione nel quartiere di Cibali, dove era stata avviata una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Circondato lo stabile,gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e con una perquisizione è stato possibile constatare come il giovane detenesse in casa un discreto quantitativo di sostanza stupefacente, costituito da tre involucri di cocaina del peso complessivo di 19 grammi circa, due involucri contenenti due grammi di marijuana ed uno con un grammo di crack. C'era anche del materiale per il confezionamento e la pesatura della droga ed una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita, di cui questi non ha saputo fornire plausibili giustificazioni. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.