Spacciatore di crack e marijuana preso in viale Grimaldi

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato il 27enne catanese Alfio Palermo, per spaccio. Il giovane era dedito al commercio di droga e pertanto, dopo alcuni servizi di osservazione, era stato sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un cliente in viale Grimaldi 10. Alla vista dei carabinieri, si è dato precipitosamente alla fuga imboccando la scala “A” dell’edificio per raggiungere la terrazza e fuoriuscirne poi dall’ingresso “B” del caseggiato. Ma l’escamotage, purtroppo per lui, è stato vanificato dai militari che gli si sono parati di fronte ammanettandolo. Aveva con se circa 160 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, alcune dosi di crack ed una somma di denaro di 525 euro ed una ricetrasmittente con la quale lo spacciatore si teneva costantemente in contatto con la vedetta. La droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato e stato posto ai domiciliari in attesa d’essere giudicato con il rito per direttissima.