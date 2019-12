Spaccio di cocaina, clienti e cifre annotate in un registro: arrestato

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 23enne Claudio Sava, del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato dove, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 20 grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi, nascoste all’interno di due tubetti all’origine contenenti delle compresse medicinali, due manoscritti riportanti nomi dei clienti e cifre incassate dalla compravendita della droga, nonché un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, così come disposto dal Gip in sede di convalida, rimane ristretto ai domiciliari.