Spaccio di cocaina e marijuana a Picanello: tre giovani indagati

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli mirati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere di Picanello. Particolare rilievo assume l’attività investigativa effettuata nei pressi di via Savasta dove è stato notato un soggetto, pregiudicato, entrare e uscire da un immobile, al cui interno erano altri due soggetti già noti ai poliziotti e con precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, ultimata l’attività di osservazione, hanno fermato il citato giovane addosso al quale sono state rinvenute diverse dosi di cocaina confezionate e pronte alla vendita. Quindi, gli agenti hanno perquisito l’appartamento dei due: qui è stato rinvenuto materiale di confezionamento analogo a quello utilizzato per sigillare la cocaina trovata addosso allo spacciatore, un bilancino di precisione, marjuana, una significativa quantità di denaro; il tutto è stato sequestrato penalmente. I tre giovani (P.R., R.S. ed R.A.) sono stati indagati in stato di libertà in concorso per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e cocaina.