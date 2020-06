Spaccio di cocaina, in manette vigile urbano che girava in "Porsche"

I carabinieri della compagnia di Randazzo, su delega della Procura della Republbica, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di Antonino Tilenni Dianni, del 1958, ispettore della polizia locale di Maniace, per numerosi episodi di spaccio di cocaina. Le attività, condotte complessivamente dall’aprile 2019 al febbraio 2020, hanno evidenziato un fiorente commercio di sostanza stupefacente che consentiva all’indagato di disporre di diversi veicoli di lusso tra i quali una Porsche Macan. Le indagini, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché nell’installazione di telecamere presso i luoghi utilizzati dal Tilenni per le attività delittuose, hanno permesso di accertare che gli acquirenti contattavano telefonicamente l’indagato, si recavano con la propria vettura presso l’abitazione dello stesso e ricevevano la sostanza che l’indagato consegnava attraverso il finestrino della vettura degli acquirenti. Le attività di indagine hanno fatto emergere che in altre occasioni gli incontri e le conseguenti cessioni di sostanza stupefacente avvenivano in alcune campagne di proprietà del Tilenni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari sono riusciti a documentare e filmare diverse di queste cessioni - alcune delle quali poste in essere anche quando indossava l’uniforme di servizio - procedendo anche al sequestro della sostanza nei confronti degli acquirenti. L’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza e il veicolo Porsche Macan, di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240bis c.p.