Spaccio di droga tra giovanissimi, controlli in quattro scuole di Catania

Nei giorni scorsi, la polizia ha svolto un’attività di prevenzione e repressione rivolta al contrasto del dilagante fenomeno dello spaccio e dell’uso delle sostanze stupefacenti da parte di giovani minori e non. Per tali motivi, i poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno rivolto la loro attenzione principalmente in 4 scuole, di cui 2 in zona Villaggio Dusmet, 1 al lungomare di Ognina e un’altra che si trova nei pressi di piazza Rosolino Pilo e, ancora, sono stati eseguiti controlli a San Giovanni Li Cuti, piazza Europa e in altra zona residenziale.

Sono stati controllati circa 100 giovani dove a 13 di loro sono state contestate violazioni ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 che vieta l’uso personale di droghe e, nei molteplici casi in cui le violazioni sono state commesse dai minori, sono stati immediatamente informati i genitori oltre che la prefettura al fine del recupero terapeutico.

A seguire, sono state indagate due persone, Z.A. e Z.N., uno dei quali con numerosi precedenti penali, per detenzione di sostanza stupefacente tipo marijuana e coltivazione di cannabis; la coltivazione della pianta è stata accertata nel cortile di pertinenza dell’abitazione mentre l’ulteriore sostanza è stata rinvenuta dentro casa.

Ai responsabili di detti reati è stata sequestrata anche la somma di euro 630,00 e materiale da confezionamento. Infine, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina tale Francesco Torrisi di anni 38 il quale è stato sorpreso presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in possesso di circa 70 dosi delle suindicate sostanza. L’uomo alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi dei 2 sacchetti di droga e del bilancino buttando dal balcone detto materiale immediatamente recuperato e sequestrato dai poliziotti. Inoltre, sono stati sequestrati anche soldi e diverse dosi che il malfattore deteneva ancora in tasca.