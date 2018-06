Droga nelle scarpe e soldi in un cassetto, arrestato spacciatore

I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 32enne Francesco Andò, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’equipaggio di una “gazzella” lo ha fermato ieri sera per un controllo mentre stava per rincasare. Percependo l’eccessivo nervosismo dell’uomo, i militari lo hanno voluto perquisire estendendo le operazioni anche alla sua abitazione. All’interno di un paio di scarpe riposte nella camera da letto, hanno rinvenuto due buste contenenti rispettivamente 30 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana, mentre in un cassetto erano nascosti 510 euro in contanti ritenuti dagli investigatori il ricavato dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.