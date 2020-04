Spacciatore arrestato durante un controllo a Mirabella Imbaccari

I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno arrestato il 28enne Roberto Daniele Gentile per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio perlustrativo, avendolo più volte pizzicato per reati in materia di droga, non hanno tralasciato d’effettuare un passaggio anche davanti all’abitazione dell'uomo per controllare le sue mosse. A quel punto è stato notato da militari a bordo di una Fiat Uno in compagnia di un venticinquenne del posto, proprio nei pressi della sua casa. Lo sguardo “inquisitorio” dei carabinieri ha fatto cedere i nervi ai due che, immediatamente, hanno lasciato trasparire tutta la loro tensione cercando di nascondersi il volto con le mani. Durante la successiva perquisizione, all’interno del giubbotto di Gentile è sbucata fuori una busta contenente 42 dosi di marijuana, già confezionate per la vendita al minuto, e ancora tenuta chiusa dentro il pugno dell’arrestato, una banconota da 10 euro che l’acquirente con lui in auto gli aveva appena ceduto per l’acquisto della droga. A casa sua, i carabinieri hanno rinvenuto altre 4 dosi di marijuana confezionata, un involucro di carta alluminio contenente circa 20 grammi delle medesima sostanza stupefacente, la somma di 140 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio ed un foglio sul quale era accuratamente elencata la contabilità delle vendite di droga. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

