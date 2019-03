I carabinieri arrestano un 43enne a Paternò per droga

I carabinieri di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato 43enne Luigi Rizzari, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Dovrà espiare la pena di 8 mesi e 28 giorni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 nella provincia di Caltanissetta. Dopo le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Bicocca.