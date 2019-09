Egiziano evade dai domiciliari con droga in tasca

La pllizia di Stato ha potenziato i servizi di presidio e di controllo del territorio nelle aree cittadine in cui sono stati maggiormente segnalati alcuni furti. La maggiore presenza delle volanti e delle altre pattuglie della questura nasce come deterrente contro la commissione di reati, ma è anche un potente strumento per la repressione di tutte le azioni illegali che, eventualmente, dovessero presentarsi agli occhi dei poliziotti.

Nella nottata appena trascorsa, una volante ha riconosciuto in strada il pregiudicato Salib Emed Malak Michael Musa, egiziano. Approfittando dell’orario notturno era uscito dalla propria abitazione, eludendo gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per i reato di rissa. Alla vista dei poliziotti in piazza Europa, ha tentato di fuggire per evitare il controllo, ma è stato inseguito e raggiunto. Aveva addosso 12 involucri di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, contenuti in un pacchetto di sigarette. Condotto in Questura, dove sono stati redatti gli atti di rito, è stato poi ricondotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di direttissima che si svolgerà nella giornata di domani.