Spaccio di droga e furti, cinque arrestati dalla Squadra mobile

La Squadra mobile, nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, ha tratto in arresto cinque persone Salvatore Mirabile, 62 anni, pregiudicato, agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso l'8 giugno 2018 dalla Corte d’appello di Catania – ufficio esecuzioni penali, dovrà espiare la pena detentiva di 8 anni, per reati in materia di stupefacenti.

Giuseppe Bonnici, 53 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal tribunale ordinario di Messina dovrà espiare la pena di un anno, cinque mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di furto.

Giovanni Scalogna, 42 anni, - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal tribunale ordinario di Catania dovrà espiare la pena di un anno, 8 mesi un giorno per il reato di furto. Daniele Torre, 33enne,pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal tribunale ordinario di Catania – dovrà espiare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti.

Tommaso Tirangolo, 51enne pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal ribunale ordinario di Catania, dovrà espiare la pena di un anno e 8 mesi per reati in materia di stupefacenti.