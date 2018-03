Librino, spacciatore di cocaina e marijuana arrestato dalla polizia

Il pregiudicato Gangi Christian è stato arrestato dagli agenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo presso il viale Castagnola, zona particolarmente frequentata da consumatori e spacciatori di sostanza stupefacenti, i poliziotti hanno notato alcuni giovani, già noti per precedenti specifici in materia di spaccio. Tra questi spiccava proprio Gangi che, protetto dalla presenza di vedette, aveva con sé una busta sospetta.

Dopo avere pianificato una strategia che prevedeva l’irruzione, gli agenti sono riusciti a sorprendere il malfattore prima che trovasse rifugio all’interno del palazzo, cogliendolo sul fatto con la busta ancora in mano. C'erano dentro 58 dosi di droga, preconfezionate, delle quali, 54 contenenti marjuana, 4 contenenti cocaina. Aveva anche poco meno di 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio e per questo sottoposte a sequestro unitamente alla sostanza rinvenuta in suo possesso. Si trova ora ai domiciliari. Sempre ieri, Giovanni Privitera è stato messo agli arresti domiciliari in seguito ad una serie di violazioni delle disposizione imposte dal giudice.