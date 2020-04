Mascalucia, 21enne arrestato per spaccio di "erba"

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 21enne Nicola Neves Privitera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo, nel pomeriggio di ieri sono stati impegnati in un servizio anticrimine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Stavano transitando lungo la via Pulei di Mascalucia quando hanno notato un giovane a bordo di uno scooter Honda Sh che volgeva continuamente lo sguardo intorno mentre continuava il suo tragitto in direzione di Nicolosi. Pertanto i militari hanno deciso di fermare il conducente del veicolo, un giovane di 18 anni. Dopo averlo controllato, hanno rinvenuto nel sottosella del veicolo 5 dosi di marijuana. Il ragazzo, a questo punto, non ha potuto far altro che confermare ai militari d’aver appena acquistato la droga da Privitera, in un’abitazione poco distante.

Dopo i preliminari accertamenti, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del pusher, protetta da un sistema di telecamere, trovandolo proprio sull’uscio di casa insieme ad un uomo. La vista dei carabinieri ha provocato la sua immediata reazione: ha chiuso subito la porta, molto probabilmente per disfarsi di un quantitativo di droga nel water. L’accurata perquisizione effettuata dai militari ha quindi loro consentito di trovare in vari nascondigli della casa “soltanto” 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento per la vendita al minuto delle sostanze stupefacenti, 2 bilancini di precisione e la somma di 900 euro, ritenuta provento dello spaccio, ma verificando la presenza di residui di droga proprio nel bagno. Privitera è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo, mentre il giovane assuntore è stato segnalato alla prefettura di Catania.