Vende marijuana a due 16enni, arrestato spacciatore di Palagonia

Il 22enne Vincenzo DI Benedetto è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia mentre cedeva degli involucri di carta stagnola a dei ragazzi minorenni. Dopo aver bloccato il pusher, sono stati identificati i due studenti del luogo, entrambi 16enni, verificando il contenuto degli involucri equivalente a 2 grammi di marijuana. Perquisendo in seguito il garage nella disponibilità dello spacciatore, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 50 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. I due studenti sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per l’uso personale di droga.