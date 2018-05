Spacciavano droga al Campo Scuola, arrestati due pusher

Il 19enne Anthony Nastasi e un complice 18enne,sono stati arrestati per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, durante un controllo dei carabinieri tra la via Vezzosi e piazza delle Universiadi. Mentre il 18enne dava indicazioni agli acquirenti e svolgeva il ruolo di vedetta, l’altro prendeva le ordinazioni per poi allontanarsi per prendere la dose richiesta, tornare sul posto e cederla in cambio di denaro. Avevano addosso 15 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi e 120 euro in contanti. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.