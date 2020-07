San Berillo, denunciato per droga un gambiano e segnalato un acquirente

La polizia di Stato ha denunciato un cittadino gambiano, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ad una segnalazione giunta in relazione ad un' attività di spaccio ad opera di alcuni uomini extracomunitari che stazionavano in via Di Prima, nel quartiere San Berillo vecchio, gli agenti sono riusciti a fermare un pusher ed un acquirente. Lo spacciatore B.I. è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e, in considerazione della modica quantità di droga, è stato solamente denunciato. Mentre l’acquirente, trovato in possesso di una dose di 1 grammo, ha confermato di aver appena acquistato la droga dall’uomo e per questo è stato segnalato amministrativamente.

