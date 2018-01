Sorpreso mentre spaccia a San Cristoforo: arrestato

Il catanese Giovanni Valenti, 55enne, è stato messo ai domiciliari dopo l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti eseguito dai dai carabinieri. Durante un controllo di routine nel popolare quartiere di San Cristoforo, i militari hanno notato un individuo aggirarsi in una via della zona con fare sospetto, avvicinandosi ad occasionali avventori e cedendo loro delle bustine in cambio di denaro. Immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo e proceduto anche ad una accurata perquisizione, sia del fermato che dei luoghi dove stazionava, trovando e sequestrando 12 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 40 grammi e la somma in contanti di 125 euro, ritenuti guadagno della presunta attività di spaccio.