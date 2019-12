Spaccio al "Tondicello", 25 arresti: c'è anche un ex calciatore del Catania

Il gruppo riusciva a fatturare tra 7-8mila euro al giorno con presenza costante di pusher sulla 'piazza' per tutto l'arco della giornata con due 'turni' precisi: la prima squadra operava dalle 14 alle 21, la seconda dalle 21 alle 6 dell'indomani mattina. A ricostruire le dinamiche dello spaccio, le telecamere nascoste della polizia di Stato che per circa cinque mesi hanno ripreso pusher e organizzatori in una storica 'piazza di spaccio' di cocaina e marijuana di Catania, nel rione San Cristoforo, nota come 'Tondicello della Plaia', da sempre roccaforte del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi.

La sostanza stupefacente, ha ricostruito la sezione antidroga della Questura di Catania, veniva nascosta nel chiosco di bibite 'Belvedere' o nell'agenzia di scommesse 'Redstore', società che sono state sequestrate. Secondo l'accusa Nunzio La Torre, un passato da calciatore nel Catania e una stagione, con una sola partita giocata, in Serie A nel Cagliari, avrebbe avuto un ruolo di vertice nella gestione del traffico e dello spaccio di droga, ed è indagato anche per associazione mafiosa.

Per la Procura, dal 2010 avrebbe versato mensilmente cifre comprese tra 2-8mila euro nelle casse del clan Cappello-Bonaccorsi per il mantenimenti degli affiliati detenuti e in particolare per quelli che avevano un ruolo apicale. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati sono state trovate, tra l'altro, una pistola con la canna e l'impugnatura parzialmente ricoperte d'oro e un'altra con madreperla, la riproduzione di un fucile Kalashnikov in legno ricoperto di brillanti, oltre alla foto incorniciata dell'attore Al Pacino che interpreta il film 'Scarface'.