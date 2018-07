I carabinieri di Biancavilla hanno tratto in arresto la 39enne Valeria Spanò, condannata con sentenza definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commesso a Catania tra marzo e luglio del 2009. L’arrestata, dopo le formalità di rito è stata condotta presso la casa circondariale di Piazza Lanza come disposto dal giudice.